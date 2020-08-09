عالية نصيف: تتهم وزير الخارجية بالدفاع عن مصالح الكويت

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بمساءلة ومحاسبة وزير الخارجية بسبب دفاعه عن مصالح الكويت أكثر من الكويتيين في الاجتماع الوزاري الأخير للجنة العراقية الكويتية يوم 27/7/2020 ، وخصوصاً عندما تم طرح مشروع الربط السككي مع الكويت، مبدية أسفها لكون الوزير الحالي يسير على نهج الوزير الأسبق هوشيار زيباري .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان مشروع الربط السككي مع الكويت هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مشروع ميناء الفاو الكبير، وفي نفس الوقت سيرى النور ميناء مبارك الذي سيباشر بالعمل فور الانتهاء من الربط السككي الذي دافع عنه (وزيرنا) حباً واعتزازاً بالجارة الكويت في اجتماع اللجنة العراقية الكويتية، حتى ظن البعض أن الكويتيين عندهم وزيران للخارجية وليس وزيراً واحداً “.

وبينت نصيف :” ان هذه القضية باعتبارها مشروعا ستراتيجياً ليست من صلاحيات وزير الخارجية ولا يحق له التفاوض حولها أساساً، بل هي من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يجب أن يعرضها على ممثلي الشعب في مجلس النواب وفق ما معمول به في برلمانات العالم ” .

وشددت على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء ومساءلة ومحاسبة وزير الخارجية الذي سار على نهج هوشيار زيباري ودافع عن مصالح الكويت بشكل عجيب تفاجأ به حتى الكويتيون “.