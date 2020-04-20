عالية نصيف تتهم المسؤول الذي تعاقد مع شركة (داماك) بالخيانة

(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية التي أحيلت إجازة استثمارها إلى شركة (داماك) والتي لم تنفذ بنود العقد حتى لحظة إصدار هذا البيان، متهمة المسؤول الذي تعاقد مع هذه الشركة بالخيانة وبأنه “ليس فاسداً فقط” لوضعه شروطاً في العقد لصالح المستثمر الأجنبي .

وقالت نصيف في بيان اليوم:” نظراً لما يمر به العراق من أزمة مالية بسبب وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، بات لزاماً على الدولة أن تفتش وتدقق في كافة التعاقدات المبرمة بين جهات حكومية وشركات محلية أو أجنبية، فهناك فرص لاستعادة أموال الدولة من الشركات الانتهازية التي تعاقدت مع مسؤولين فاسدين وكانت الشروط لصالحها أو أنها بالأساس لم تنفذ مشاريعها، كما أن هناك فرصة لقيام الدولة باستثمار مرافقها المهمة مثل الأسواق المركزية التي من شأنها أن تزيد موارد الدولة “.

وأوضحت نصيف :” ان هناك 22 سوقاً مركزياً تمت إحالة خمسة منها لشركة (داماك) والتي لم تنفذ بنود العقد حتى لحظة كتابة هذا البيان، وعليه تعد الشركة ناكلة، علماً بأن المسؤول الفاسد الذي أحال إليها الأسواق الخمسة وضع شروطاً لصالح الشركة الأجنبية على حساب الدولة العراقية، أي أنه ليس فقط فاسداً بل خائن أيضاً، وهو اليوم يتمتع بالسحت الحرام في الخارج “.

وشددت على ” ضرورة قيام وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الاسواق الخمسة، كما يتوجب على الجهتين المذكورتين بالإضافة إلى وزارة التخطيط أن تقوم باستثمار هذه الاسواق بالشكل الذي يساهم في زيادة موارد الدولة لمواجهة الأزمة المالية “.