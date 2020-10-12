عالية نصيف: النفط تسعى للتعاقد مع شركة كويتية مفلسة لمد أنابيب للنفط والغاز

المستقلة..حذرت النائبة عالية نصيف من سعي بعض المسؤولين في وزارة النفط إلى التعاقد مع شركة كويتية مفلسة لتنفيذ مشروع مّد انبوبين للنفط والغاز في العراق.

وقالت نصيف اليوم :” أن بعض المسؤولين في وزارة النفط يحاولون التعاقد مع شركة الريحانة الكويتية لمد انبوبين للنفط والغاز بطول ٤٢٥ كيلومتر لكل انبوب، علماً بأن هذه الشركة التي هي ضمن كروب أمريكي رأسمالها ٢٥٠ ألف دينار كويتي فقط، أي أنها شركة مفلسة وشبه وهمية “.

وتساءلت نصيف :” أين دور لجنة احمد ابو رغيف لمكافحة الفساد والجرائم المهمة تجاه ما يحصل في القطاع النفطي؟ ولماذا لايفتح الملفات السابقة واللاحقة؟ ” ، مؤكدة ” ضرورة تدخل هيئة النزاهة ومنع الفاسدين من التعاقد مع هذه الشركة “.