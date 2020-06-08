عالية نصيف: السياسة الخارجية للعراق ستكون “متناغمة” مع إرادة اللوبي الصهيوني

(المستقلة).. حذرت النائبة عالية نصيف من أن السياسة الخارجية للعراق “متناغمة مع إرادة اللوبي الصهيوني خلال المرحلة القادمة”. بعد التصويت على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.

وألقت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين، باللائمة على المحاصصة في اختيار فؤاد حسين وزيراً للخارجية، مبينة انه سيكون وريثاً لهوشيار زيباري الذي عمل على تمييع القضية العراقية في المحافل الدولية.

وقالت:” أن دعاة المحاصصة لم يكتفوا بما فعله هوشيار زيباري الذي وقف الى جانب الكويت ضد العراق وكان خير عون لها في تطبيق القرار الجائر ٨٣٣ والذي دفع ثمنه الشعب العراقي، ولم يكفِ بعثرة عقارات العراق العائدة لوزارة الخارجية وتمثيل العراق تمثيلاً مشبوهاً في المحافل الدولية، ليتم اكمال التجربة السابقة من خلال استيزار وريث لزيباري يدير الملف العراقي بذات الطريقة “.

وأضافت:” لو كنا نمتلك خارجية صحيحة وتمثيلاً دبلوماسياً قوياً لما كان العراق اليوم بهذا الوضع مع دول المنطقة والعالم ” ، متسائلة :” هل خلت الساحة العراقية من الأسماء الكبيرة التي تعيد للأذهان هيبة المرحوم عدنان الباججي وغيره من الشخصيات الرفيعة التي كان لها تأثير مهم في المحافل الدولية؟ “.

وتابعت :” في الوقت الذي يستبشر فيه الموساد الإسرائيلي خيراً بأن السياسة الخارجية للعراق ستكون متناغمة مع إرادة اللوبي الصهيوني خلال المرحلة القادمة، نعبر عن خيبة أملنا بما سيشهده العراق من انتكاسات على مستوى التمثيل في المحافل الدولية، نتمنى أن يجتاز البلد هذه المرحلة الخطيرة بأقل قدر من الخسائر “.