عالية نصيف : إيرادات الضرائب بلغت نصف مليون دولار خلال شهر واحد

المستقلة / – اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف أن : إيرادات الهيئة العامة للضرائب بلغت خلال شهر واحد نصف مليون دولار .

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان : زيادة الايرادات والكف عن الاقتراض تتطلب إصلاحات اقتصادية تتضمن اولا سد منافذ الفساد ومن خلال ملاحظاتنا كاعضاء برلمان لاحظنا انه خلال شهر واحد للهيئة العامة للضرائب وبجهود فردية من مديرها العام استطاع استحصال نصف مليون دولار شهريا ما يعني فقط عمل الضرائب 6 تريليون دينار اضافة الى الكمارك والمنافذ الحدودية والهاتف النقال .

واضافت نصيف اننا : كمتابعين لموضوع الاقتراض من البنك الدولي كانت لنا نفس المخاوف من ايام رئيس الوزراء حيدر العبادي الى يومنا هذا باننا نخشى من عملية الاقتراض وافلاس العراق وتكبيل الاجيال المقبلة اموالا تمتد لسنين من اعمارهم لذلك كنا نضغط في كل موازنة بالابتعاد عن الاقتراض الخارجي والتوجه نحو الاقتراض الداخلي.

وأوضحت انه : عندما حضر وزير المالية مع رئيس الوزراء طالبنا بان تكون هناك ورقة اصلاح اقتصادي والتي وضعت فيها اللجنة المالية بعض الخطوات التي تصحح الوضع المالي بالبلاد .

وشددت نصيف على اهمية العمل على تنويع مصادر الدخل بتشديد إجراءات الدولة لاستحصال هذه الايرادات وفق القانون .