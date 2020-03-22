عالم فلسطيني يناشد الامم المتحدة باطلاق سراح المعتقلين في السجون الصهيونية

(المستقلة)..ناشد العالم الفلسطيني , عدنان مجلي,اليوم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بالتدخل لاطلاق سراح الفلسطينيين المحجوزين في سجون الكيان الصهيوني والمهددين بالاصابة بفايروس كورونا.

وقال مجلى فى بيان تلقت (المستقلة) نسخة عنه ,” لجأ العديد من دول العالم المهددة بوباء الكورونا مؤخرا إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء تجنبا لانتشار الفايروس في السجون ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا بينهم. فعلى سبيل المثال، أطلقت إيران، قبل أيام، سراح 85 ألف سجين من المحكومين بالسجن لفترات تقل عن خمس سنوات، بينهم سجناء سياسيون .

وأضاف، ” إن الحكومية الإسرائيلية أعلنت عن قرارها إطلاق سراح أكثر من 500 سجين إسرائيلي جنائي بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون تجنبا لانتشار الفايروس، وتجاهلت الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزون في معتقلات مكتظة، وبينهم مئات المسنين والمرض المزمنة والقاصرين والنساء . “

واعرب عن قلقه إزاء “أوضاع الأسرى خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض”، مشيرا الى إن الأسيرين بسام السايح وسامي أبو دياك توفوا العام الماضي جراء تدهور حالتهم الصحية في هذه السجون .

واوضح مجلى: ” إن السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني معروفة لدى المؤسسات الدولية والحقوقية ومن بينها الأمم المتحدة بأنها من أكثر السجون اكتظاظًا في العالم، وتفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة الأمر الذي يثير قلقنا بان تشكل بيئة حاضنة لانتشار وباء الكورونا”.

وطالب بإطلاق الأسرى الفلسطينيين خاصة المرضى وكبار السن والذين امضوا عشرات السنين في هذه السجون تجنبا لوقوع مأساة إنسانية وشيكة.

وقال مخاطبا الامين العام للامم المتحدة “إننا نناشدكم القيام بحملة دولية لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى، حملة تشارك فيها المنظمة الدولية ومؤسساتها الحامية لحقوق الإنسان في هذا الظرف الإنساني الدولي بالغ الحساسية”.