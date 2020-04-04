عالم روسي: كورونا جاء إلى البشرية ليبقى إلى الأبد

(المستقلة)..دعا أكاديمي الأكاديمية الروسية للعلوم، عالم الفيروسات فيتالي زفيريف، في برنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا -1″، إلى إدراك أن فيروس كورونا الجديد سيبقى مع البشرية إلى الأبد.

وقال العالم: “علينا أن نفهم أن هذا الفيروس لم يأت إلى البشر اليوم، ليس حتى الصيف، ولا حتى الخريف. لقد جاء لسنوات عديدة، وربما حتى إلى الأبد. سبعون في المائة (من سكان الأرض) سيصابون بهذه العدوى”.

وأكد عالم الفيروسات أن المزيد من الأشخاص يمكن أن يصابوا بالفيروس التاجي، وفقًا لتقديرات مختلفة.

وشدد أيضًا على أنه إذا أصبح اختبار الروس لوجود العامل المسبب COVID-19 على نطاق واسع، فسيكون عدد المصابين أعلى، ومع ذلك، فإن معدل الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس التاجي سيقل.

وأضاف: “معدل الوفيات ليس خمسة بالمئة وهو أقل من الانفلونزا. وهذه العدوى سنعيش معها، كما نعيش مع الانفلونزا، مع الفيروس الغدي.”

بالإضافة إلى ذلك، قارن العالم معدلات الوفيات الناجمة عن عدوى الفيروس التاجي والإنفلونزا في الولايات المتحدة. وفقًا لعالم الفيروسات، على الرغم من أن وباء الإنفلونزا في الولايات المتحدة “ضعيف” هذا العام، فقد مات عدد أكبر من الأمريكيين بسبب المرض أكثر من الفيروس التاجي الجديد.

المصدر: سبوتنيك