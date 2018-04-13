عالمة مصرية تستخدم النانو تكنولوجي لتطوير الأقمشة المقاومة للبكتريا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عرضت الدكتور مايسة رضا – استاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات بحثها الهام والجديد عن تطوير الأقمشة المقاومة للبكتريا بمواد آمنة على جسم الانسان ومضاده للتسمم على المدى الطويل.

وقالت رضا ان البحث تم باستخدام نانو تكنولوجي عن طريق فريق بحثي شاركنا جميعا مكون من دكتور حسن محمد والدكتور عبدالمنعم محمود والدكتور احمد العارف.. وحصلنا على نتائج مبهرة.

واكدت أن البحث استغرق مراحل عديدة حتى نحصل على هذة النتائج التي من المؤكد أنها سوف تكون خدمة للإنسانية.

ويذكر أن هذا البحث العلمي الجديد تم عرضه خلال الجلسات النقاشية لمؤتمر الفن والحضارة ودورهما في تأكيد الهوية العربية الذي ينظمه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.