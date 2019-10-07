عاصي الحلاني يظهر في استوديو “ذا فويس كيدز” بعد شفائه من حادثة الحصان

(المستقلة)..طمأن الفنان عاصي الحلاني جمهوره إلى أنّه بخير، ونشر فيديو له من أوّل يوم تصوير برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي كان قد توقّف بسبب الحادث الذي تعرّض له، إثر سقوطه عن الحصان، وتعرضه لرضوض وكسور وورم في الوجه.

وكان يتوقّع أن تطول مرحلة النقاهة، لكنّ عاصي تمكّن من التغلّب على آلامه، وعاد سريعاً ليستأنف تصوير البرنامج الذي ينطلق عرضه نهاية العام الحالي.

ونشر عاصي فيديو له من داخل الستوديو، ظهر فيه وهو بكامل صحته وحيويته وكتب تعليقاً عليه

“رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم اثناء تصويرMBCTheVoiceKids الحمدلله انا بخير ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع أحلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا”.

وكان عاصي قد تعرّض الشهر الماضي للسقوط عن جواده، وحاول التقليل من حجم الإصابة، إلا أنّ الإعلامي جمال فياض، كشف لدى زيارته عاصي أن الإصابة كانت بالغة الخطورة وأن العناية الإلهية أنقذته.

وبحسب رواية عاصي، “فقد كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع إبنه الوليد في براري الحلانية. ويقول عاصي أنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط، في حين يقول الوليد أن الحصان تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدري. غاب عاصي عن الوعي تماماً، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه الى المستشفى المحلي ثم مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركبة -رزق. وهناك رقد عاصي غائباً عن الوعي ليومين متتاليين، إستفاق من غيبوبته فاقداً الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له. وعندما بدأ يستعيد وعيه وذاكرته جزئياً كانت أولى كلماته متمتماً بسؤال أين الوليد؟ هل هو بخير؟ ثم أين كوليت؟ وظلّ يهجس بهذين السؤالين، والمحيطون به كانوا يجيبون على سؤاله أكثر من مرة. وفي اليوم الثالث صحصح قليلاً، لكن ظلّ ناسياً ما حصل له بالضبط”.

وكانت نتيجة الحادث عدة كسور في الساعد الأيسر، وكسور صغيرة بالخنصر والبنصر في يده اليسرى. وقد لجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين فيهما لتثبيتهما تحت التجبير. أيضاً هناك كسور جزئية في الأضلاع، ناتجة عن سقوط الحصان عليه. رضوض في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين. رضوض مؤلمة وتورّم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى. أما الرقبة، فقد تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة “براغي” لتثبيتها.

المصدر: سيدتي نت