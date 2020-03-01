عاصي الحلاني يتباهى ويكشف عن أصوله العراقية

وأضاف أنه علم فيما بعد أن أصله من العراق وعائلة بيت الحلاني من “الحلة” بالأساس، وانتقلت العائلة إلى لبنان وأصبح اللقب للعائلة، مبينًا أن الجينات دائمًا ما تلعب دور في غنائه باللهجة العراقية.

وأشار إلى أن اللون العراقي غني جدًا بالشعر والموسيقى، موضحًا أنه يعتبر أن هناك الكثير من الأعمال التي تم تقديمها في لبنان أو المنطقة العربية جاءت أصوله من العراق.