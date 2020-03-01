عاصي الحلاني يتباهى ويكشف عن أصوله العراقية
المستقلة / أكد الحلاني في مقابلة متلفزة ببرنامج “هذا أنا” الذي يعرض عبر “قناة أبوظبي” ان في بداية حياته الفنية قدم عاصي اللون العراقي، وأطلق أغنية يا ناكر المعروف عام 1994 من ألحانه، إلى جانب العديد من ألوان الغناء الفلكلورية، منوهًا أنه تربى في بيت يحب هذا اللون.
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وأضاف أنه علم فيما بعد أن أصله من العراق وعائلة بيت الحلاني من “الحلة” بالأساس، وانتقلت العائلة إلى لبنان وأصبح اللقب للعائلة، مبينًا أن الجينات دائمًا ما تلعب دور في غنائه باللهجة العراقية.
وأشار إلى أن اللون العراقي غني جدًا بالشعر والموسيقى، موضحًا أنه يعتبر أن هناك الكثير من الأعمال التي تم تقديمها في لبنان أو المنطقة العربية جاءت أصوله من العراق.
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