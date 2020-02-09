عاصفة سيارا تؤجل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تسببت عاصفة سيارا، التي اجتاحت شمال أوروبا مؤخرا، في تأجيل مباراة مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، التي كان مقررا إقامتها اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تأجيل مباراته ضد وست هام، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، قبل ساعات قليلة من انطلاقها.

ووفقا لبيان السيتي فإنه قد تقرر تأجيل اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الاتحاد، بسبب ظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصا على سلامة الجميع.

يذكر أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

في المقابل فإن وست هام يحتل حاليا المركز الـ18، أول مراكز الهبوط، برصيد 24 نقطة.