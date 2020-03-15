عاصفة التنين تصيب ممثلة مصرية بالرباط الصليبي

المستقلة /كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن إصابتها بقطع في الرباط الصليبى، عقب سقوطها على درجات سلم منزلها بسبب الأمطار المرافقة لعاصفة “التنين” التي اجتاحت مصر طوال ال48 ساعة الماضية، وتسببت في غرق العديد من المنازل ووفاة 20 مصريا على الاقل.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على موقع الفيس بوك: اتزحلقت على السلالم من المية وجالي رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس يا رب اللي عندهم أى مرض، يا رب الحمد لله على النعم اللى مابنحسش بيها، يا رب الحمد لله على لطفك بينا.

وأضافت قائلة: مش عارفة إزاي حاقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون، أكتر حاجة مضيقانى أنى أول ما وقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الأرض وجعت قلبى، اللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا في شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبدالرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافني من خضته يقع جنبى ومانلاقيش حد يشيلنا إحنا الاتنين، المهم خلو بالكم من نفسكم ويا رب مايصيبكمش ضرر أبدًا.. دعواتكم.

نشوى خففت من روع متابعيها وردت على رسائل المحبة بمنشور آخر قالت فيه: الف الف شكر لكل الطيبين اللي دعواتهم طبطبت على قلبى ونفسى اقدر ارد عليكم ياحبايبى واحد واحد اصدقائى وزملائى واساتذتى والله باشكركم من قلبى.

تابعت قائلة: بس خايفة يكون اللي حصل لى بسبب انى ظلمت حد او اذيت حد من غير قصد فالو عملت كده ربنا يسامحنى وفيه صيغة للاستغفار بتعتبر رد اعتبار لاى حد ليه حق عندى استغفر الله العظيم لي ولوالدى ولاصحاب الحقوق عليّ، ربنا يغفر لنا جميعاً ذنوبنا اللي عارفينها وذنوبنا اللي مش واخدين بالنا منها.

يذكر أن السبت الماضي، شهد انطلاق أولى حلقات برنامج نشوى مصطفى “أمى ولا مراتي” في تمام الساعة 11 مساءً على شبكة قنوات “dmc”، وظهرت نشوى مصطفى وهى تحاور مجموعة من الأمهات والزوجات، عن دور كل منهنّ في حياة الرجل.