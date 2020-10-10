عارية تماما.. سيدة تقتحم حصة ابنها على تطبيق زووم

المستقلة /- اقتحمت سيدة، عن طريق الخطأ، فيديو خاصاً بابنها خلال حصة دراسة على تطبيق زووم، وظهرت في خلفية الفيديو المباشر وهي عارية تماماً.

ويُظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته 14 ثانية، المتداول عبر الإنترنت صبيًا صغيرًا يدعى تايفيون يشير إلى شيء خلفه. وبعد ثوانٍ قليلة، دخلت امرأة، تبدو وكأنها والدته، إلى الغرفة عارية للبحث عن شيء ما.

واللافت أن المعلمة بدأت تصرخ سرعان ما رأت المرأة، وطلبت من الصبي تايفيون إيقاف تشغيل الكاميرا.

وبمجرد أن أدركت الأم أنها ظهرت أمام الكاميرا، هربت بسرعة تاركة المعلمة والتلاميذ في حالة صدمة.