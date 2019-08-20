عارضة الازياء والممثلة صوفيا سايموندز تتعرض لصعقة كهربائية

(المستقلة)..بعد عودتها من موناكو الى مقر إقامتها في الولايات المتحدة الاميركية تعرضت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من اصول مغربية صوفيا سيموندز لصعقة كهربائية افقدتها الوعي لدقائق اثناء تصويرها اعلاناً لاحدى الشركات المختصة بمستحضرات التجميل.

وفوجئت صوفيا بالكهرباء تحترق يدها اليمنى عند محاولتها الامساك بمنصة حديدية وضعت عليها الاضاءة , وسارع المحيطون بها في المكان الى طلب الاسعاف بغية انعاشها او نقلها الى المستشفى , لكن الامر انتهى بعد ان استعادة وعيها في احدى مستشفيات نيويورك و اقتصر الامر على حروق بسيطة في اليد نتيجة الصعقة التي تبين انها صادرة عن خطأ تقني في عملية تركيب احد اعمدة الاضاءة .

صوفيا لم تتقدم بأي شكوى رسمية ضد الشركة التي كانت تصور الاعلانات لحسابها و أعتبرت ان الامر لم يكن مقصوداً , و طلبت الراحة لايام قبل معاودة ما تبقى من عملية التصوير .

في المقابل كشفت صوفيا أنها تتعرض منذ أشهر لمضايقات من معجب مهووس عبر موقع ” إنستغرام ” و بعد ان بادرت الى حظره تحدث معها من حسابات وهمية اخرى و بل ارسل الى منزلها باقة ورود قبل فترة.

و اشارت الى انها بصدد اللجوء الى الشرطة خوفاً من أي تصرف ممكن ان يقوم بها هذا الشخص الذي حصل ايضاً على رقم هاتفها الخاص و يعمل بين الحين و الاخر على ترهيبها بطريقة مستفزة .