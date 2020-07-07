عادل كرم يعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل

يستعدّ الممثل عادل كرم لاستحقاقات عدة في الفترة المقبلة. فكان أنهى تصوير مسلسل “الهيبة الردّ” مع المخرج سامر برقاوي، والذي سيشارك كرم في بطولته بشخصية مثيرة ستستحوذ على إعجاب الجمهور بشكل كبير. وسيتم عرض هذا العمل خلال الموسم الرمضاني من العام 2021 بحسب ما أعلن منتجه صادق الصبّاح.

سينمائياً، أمام عادل استحقاق من نوع آخر بعد مشاركة فيلم Broken Keys، الذي يقوم ببطولته إلى جانب نخبة من الممثلين، في مهرجان كان العالمي، بعد أن تم اختياره من بين آلاف الافلام للمسابقة الرسمية. وهو من إخراج جيمي كيروز.

كذلك، يستعد كرم للإعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأسابيع المقبلة بعد أن وقّع عقداً هاماً في مسيرته كممثل. وسوف يعلن عن الأمر في الوقت المناسب.