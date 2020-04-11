عادل إمام ينضم إلى تيك توك

المستقلة /يبدو أن الملل الذي فرضته أزمة “كورونا”، جعلت الزعيم عادل إمام يكسر عزلته وينضم إلى “السوشيال ميديا”.

حيث نشر فيديو عبر تطبيق “تيك توك” للقاء نادر له في منزله مع الإعلامية سلمى الشماع.

وتحدث عادل إمام عن ابنه محمد حين كان عمره 40 يوماً، فسألته سلمى عنه ليُمازحها: “عنده 40 يوم، هيتكلم ازاي؟”.

وعندما سألته سلمى عن شكل ابنه محمد، قال إمام إنه يشبه رامي، لتسأله المذيعة “ورامي شبه مين؟”، فضحك الزعيم ليقول لها رامي يشبه محمد، ثم يكشف عن الأسماء التي يدلل بها أبناءه، فقال إنه يطلق على رامي الحاج طلبة خليل، ومحمد البردويل أبو دومة وسارة الحاجة زينب الدمرداشية.

يذكر أن عادل إمام انتهى من تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”، قبل شهرين، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيرى ورانيا محمود ياسين.