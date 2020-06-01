عادل إمام ينشر صورة مؤثرة تجمعه بحسن حسني

نشر حساب الفنان المصري الكبير عادل إمام على موقع إنستغرام، صورة وصفها البعض بالـ”مؤثرة” تجمعه بالفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة.

وأرفق حساب عادل إمام صورة تجمع “الزعيم” بالراحل حسن حسني، أرفقت بتعليق “وداعا الفنان الكبير حسن حسني”، دفعت الكثير من معجبي الفنانين الكبيرين إلى الترحم على حسن حسني والدعاء للزعيم عادل إمام بطول العمر.

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

ولد حسن حسني في 15 تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.