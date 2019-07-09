”عادل إشبي” يوقع مع شركة سوني للموسيقى والترفيه ويستعد لإصدار عمل جديد

(المستقلة)..أعلنت شركة سوني للموسيقى والترفيه الشرق الأوسط عن توقيعها عقد متعدد السنوات مع الفنان عادل إشبي، المغني وكاتب الأغاني المغربي والعضو السابق في مجموعة “the5″، الذي سينطلق في مغامرة فنية جديدة بشكل منفرد، و من المتوقع أن يؤدي عادل أمام الملايين من معجبيه في المنطقة تحت اسمه إشبي.

وينتظر نزول أول كليب غنائي ل’عادل إشبي’ ،شهر يوليوز الجاري. و في هذا الصدد، قال ‘مايك فيربورن’، المدير العام لشركة سوني للموسيقى والترفيه الشرق الأوسط : “نحن نعمل مع عادل لسنوات عديدة وأستطيع أن أقول لكم بصراحة إنه واحد من أكثر الناس موهبة و جدية في العمل بمجموعتنا، نحن محظوظون للغاية للعمل معه ومع فريقه الرائع. أنا على قناعة بأن أغنيته الجديدة المصورة ستبهر الكثيرين”.

يذكر أن إشبي قضى الأشهر القليلة الماضية في الاستوديو في كتابة وتسجيل الموسيقى، و عمل فريقه وفريق شركة سوني في المغرب ودبي معا لإعداد إحدى أكثر الإصدارات الغنائية المنتظرة هذه السنة.

لم يفوت برنامج “إكس فاكتر” لاكتشاف المواهب، الفرصة لتوجيه رسالة شخصية مصورة لملايين معجبيه في جميع أنحاء المنطقة، عبر فيها عن سعادته للانضمام لأكبر موزع موسيقي في الشرق الاوسط ،كما انه جد فخور وسعيد بتوقيع هذا العقد .