عادات غذائية تخلصك من إدمان الوجبات السريعة

يعتبر تناول الوجبات السريعة إدمان مثله مثل إدمان المخدرات والسجائر، ولكن العمل في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، قد يكون فرصة مناسبة للتخلص من مختلف أنواع الإدمان.

ومعروف أن الاستمرار في عادات الأكل غير الصحية له آثار صحية ضارة بالغة ليست مرتبطة فقط بزيادة الوزن، بل تصل إلى حد الإصابة بالأزمات القلبية وضعف جهاز المناعة.

ورصد موقع “تايمز نيوز ناو” عددا من العادات الغذائية التي يمكنها أن تخلصك من إدمان الوجبات السريعة.

وجاءت تلك العادات على النحو التالي:

– شرب الكثير من الماء:

شرب الماء مهم للغاية لجميع وظائف الجسم، ولكنه يساعد بصدق في كبح الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام. من المحتمل أن تتوق إلى تناول الوجبات السريعة عندما تكون جائعًا للغاية، وبالتالي، فإن شرب الماء يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنه يساعد في عملية فقدان الوزن.

– تناول وجبة فطور غنية:

يمكن أن يساعد إدراج وجبة إفطار صحية في نظامك الغذائي في كبح الرغبة الشديدة وآلام الجوع.

تناول وجبة فطور مليئة بالعصائر أو بيض مع خبز محمص، سيساعد ذلك في الحفاظ على الشبع حتى منتصف النهار، عندها يمكنك تناول وجبة خفيفة والبقاء ممتلئًا حتى الغداء.

– قسّم طعامك إلى وجبات صغيرة:

يعد تناول وجبات متكررة وصغيرة خلال النهار أحد مفاتيح فقدان الوزن وتناول الطعام الصحي.

تناول وجبات صغيرة طوال اليوم، وقسمها على بضع ساعات. سيساعد ذلك على ملء معدتك حتى قبل الشعور بالجوع وسيبعد الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير المرغوب فيه.

– الغش مرة واحدة في الأسبوع:

الأكل الصحي لا يعني أنه يجب أن تخيب آمالك الشديدة. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا على مدار الأسبوع، وقم بالغش مرة واحدة في الأسبوع مع الأطعمة المفضلة لديك، حتى لو كانت الوجبات السريعة.

تذكر أن الوجبة غير الصحية لا تجعلك غير صحي، ولكن الشيء نفسه ينطبق على الوجبة الصحية أيضًا.

– جعل الأكل الصحي عادة:

إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة تناسب حياتك كلها، سيكون عليك أن تجعل الأكل الصحي عادة وجزءًا من نمط حياتك. يمكن أن تساعد بعض التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي على التحكم في الوزن، والحفاظ على خطر الإصابة بالأمراض، وتساعدك على الشعور بالحيوية طوال اليوم.