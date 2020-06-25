عادات شائعة تفعلها على معدة فارغة تضر بصحتك

قد نتناول بعض الأطعمة أو المشروبات على معدة فارغة، كما اعتدنا في بداية يومنا، لكن هل فكرت يوما أن فنجان القهوة أو غيره من العادات سواء الغذائية أو غيرها، قد تسبب أضرارا للصحة؟

فيما يلي بعض العادات الخاطئة التي يجب عليك تجنبها فور الاستيقاظ من النوم وعلى معدة فارغة، وفق ما نقلت “مصراوي” عن موقعا “herzindagi”، و”brightside”.

1- شرب القهوة:

اعتاد الكثير على تناول فنجان القهوة فور الاستيقاظ من النوم، ولكن لهذه العادة تسبب ضرارا كبيرا، لأن شربها على معدة فارغة يساعد على تحفيز إنتاج الحمض الذي يسبب حرقة المعدة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى بالجهاز الهضمي.

لذا إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة أول شيء في الصباح، فيمكن تناولها مع الحليب، حيث إن دهون الحليب ستقلل من الآثار السلبية.

2- تناول بعض الأدوية:

لا يجب تناول الأسبرين والباراسيتامول والعقاقير الأخرى المضادة للالتهابات على معدة فارغة، ليس فقط لأنها تقلل من فعاليتها، ولكنها تسبب أيضا مشاكل صحية خطيرة مثل نزيف المعدة.

3- ممارسة التمارين الرياضية:

يعتقد بعض الأشخاص أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ولكن في الحقيقة، هذا لا يؤثر على فقدان الدهون، ولكنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة.

لذلك من الأفضل، تناول وجبة خفيفة قبل أي نوع من التمارين، لأن النشاط البدني يؤدي إلى إنتاج عصير المعدة، وهو ضار للمعدة الفارغة.

4- مضغ العلكة:

يؤدي مضغ اللبان على الريق إلى ألم بطانة المعدة والتهابها، وثبت علميا أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يفضلون الأطعمة السريعة كالبطاطس المقلية والحلوى بدلا من الفواكه والخضروات.

لذلك من الأفضل، تجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق، حتى على معدة ممتلئة.

5- الذهاب إلى النوم:

من الخطأ الذهاب إلى النوم على معدة فارغة، لأن الجوع يسبب انخفاض مستويات الجلوكوز، ما يؤدي إلى عدم النوم بأريحية، ومن الأفضل تناول منتجات الألبان لأنها تحتوي على الماغنيسيوم والكالسيوم، وهذه العناصر سوف تساعد على النوم السليم.

6- تناول شيء حار:

تناول شيء حار على معدة فارغة يمكن أن يجعلك تواجه الكثير من مشاكل المعدة، لذا يجب أن يكون هناك شيء آخر في معدتك حتى يمتزج الطعام الحار جيدا، ولا يسبب أي تهيج.

7- تناول العصائر الحمضية:

وهو أمر خطير بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة أو المعرضين لخطر الإصابة به، لذا لا يجب تناول الحمضيات على معدة فارغة.