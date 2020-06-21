وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد إصابته بكورونا

(المستقلة).. اعلن صباح اليوم الاحد عن وفاة نجم الكرة العراقية، هداف المنتخب الوطني السابق أحمد راضي، في احدى مستشفيات بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي احمد راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك ، حيث تقيم عائلته.

وكان راضي قد دخل الى المستشفى قبل خمسة أيام بعد أن اكدت نتائج التحليل إصابته بفيروس كورونا.

واعلن الليلة الماضية عن تدهور حالته الصحية في المستشفى الذي عاد اليه بعد ان غادره لساعات قليلة قبل يومين.

لعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.وهو صاحب الهدف العراقي الوحيد في نهائيات كأس العالم حيث احرزه في مرمى بلجيكا.

وشارك مع منتخب الناشئين والشباب والأول، كما شارك في بطولة كأس الخليج.

وأحرز راضي اللقب مع المنتخب العراقي 3 مرات، ولقب هداف البطولة الخليجية، وشارك في بطولة كأس العرب ونال لقب الهداف وأفضل لاعب، كما تأهل إلى أولمبياد 1984 و1988، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي.

ويعد احمد راضي اول لاعب عراقي يحترف في اندية خارج البلد حيث لعب لنادي الوكرة القطري، قبل ان يعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة.

في عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس ، وكان مرشحا لقيادة وزارة الشباب واتحاد كرة القدم العراقي.