عاجل .. الصحة تعلن عن اصابة 4 اشخاص بفايروس كورونا في كركوك

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة عن اصابة اربعة اشخاص بفايروس كورونا في كركوك، فيما اشارت الى ان هؤلاء الاربعة هم افراد عائلة قدموا من ايران.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه “تم تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى ايران وعادت للبلاد”.

واضافت الوزارة في بيانها انه “تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل باصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد”.

وتابعت انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية”. (النهاية)