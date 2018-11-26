عاجل ..هزة ارضية تضرب بغداد

(المستقلة).. شعر اهالي العاصمة بغداد،في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاحد، بهزة ارضية لم يعرف تفاصيلها بعد.

كما اشار سكان من محافظة صلاح الدين الى تأثيرات هزة ارضية هناك ايضا.