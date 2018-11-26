عاجل ..هزة ارضية تضرب بغداد 25/11/2018 مقالات مشابهة نظمته شركة بانياس ..اختتام مؤتمر الجامعة التكنولوجية في القاهرة 25/11/2018 إسرائيل، وإعادة الردع المتآكل ! 25/11/2018 مثقفو المهجر يستضيفون الإعلامي العربي سامي حداد في ميشيغان الامريكية 25/11/2018 (المستقلة).. شعر اهالي العاصمة بغداد،في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاحد، بهزة ارضية لم يعرف تفاصيلها بعد. كما اشار سكان من محافظة صلاح الدين الى تأثيرات هزة ارضية هناك ايضا. 2018-11-25 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest