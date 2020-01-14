عاجل.. فرنسا وبريطانيا وألمانيا يقررون تفعيل آلية “فض النزاع النووي” مع إيران

المستقلة/ ممدوح سليمان/ أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنوا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بسبب عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنها ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، بعدما أقدمت طهران على انتهاكات جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف الدبلوماسيان، أن القرار يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها، وأشارا إلى أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، حسبما نقلت “رويترز”.