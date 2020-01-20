عاجل : غلق طريق محمد القاسم وسط بغداد من قبل المتظاهرين

(المستقلة)… أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين بأنه تم اعادة قطع سريع محمد القاسم وسط بغداد من قبل متظاهرين غاضبين امام حركة سير المركبات في ظل تجدد التظاهرات بعد اعادة فتح الطريق صباح اليوم من قبل القوات الامنية .

وقال المصدر للـ(المستقلة)… ان “متظاهرين اعادوا قطع سريع محمد القاسم قرب تقاطع قرطبة وسط بغداد امام حركة سير المركبات ” ، مشيرا ان” القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة”.

وكان مصدر امني اكد اليوم “اعادة فتح طريق محمد القاسم بعد اغلاقه صباح اليوم، ولاتوجد اي قطوعات بالوقت الحاضر”، منوها الى أن “جسر الطابقين مفتوح ولايوجد اي غلق فيه، فيما تشهد منطقة الجادرية كثافة مرورية بسيطة باتجاه جامعة بغداد نتيجة قطع جزئي بسبب وجود تظاهرة لعقود الحشد الحشد الشعبي”.(النهاية)