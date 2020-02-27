عاجل : علاوي يعقد اجتماعاً الآن مع الكتل الكردية

المستقلة … يعقد المكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي إجتماعاً مع الكتل الكردية لبحث تمرير حكومته في البرلمان مساء هذا اليوم.

وذكر مصدر سياسي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “علاوي يعقد اجتماعاً الآن مع الكتل الكردية من اجل بحث تمرير حكومته داخل البرلمان”.

ومن المقرر ان تنطلق الجلسة الاستثنائية المقررة لمنح الثقة لحكومة علاوي من عدمها بعد نصف ساعة من الان، إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن الجلسة من الممكن أن يتأخر عقدها بسبب الاجتماعات الكثيفة والمستمرة بين الكتل السياسية منذ صباح اليوم.