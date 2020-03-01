عاجل..مصادر: علاوي يستعد لأعلان انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة

(المستقلة).. ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يستعد لإعلان انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر أن علاوي يسجل الان كلمته لأعلان الانسحاب والتي من المتوقع ان يبثها الليلة.

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ويأتي ذلك بعد فشل مجلس النواب في التصويت على الكابينة الوزارية بسبب امتناع عدد من الكتل حضور الجلسة ما ادى الى عدم تحقيق النصاب.

وتعد كتلة تحالف القوى التي يتزعمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة التحالف الكردستاني ابرز المعارضين لمنح الثقة لحكومة علاوي بسبب عدم تشاوره معهم عند تسمية الوزراء المرشحين.

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