عاجل صافرات الانذار تدوي في أهم المدن السعودية

المستقلة / تنطلق بعد قليل في تمام الساعة الواحدة ظهرا صافرات الانذار بمدينة الدمام السعودية.

ورصدت المستقلة تغريدة لموقع العربية السعودية على ” تويتر “الدفاع المدني في السعودية يعلن إجراء تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الدمام شرق السعودية اليوم عند الساعة الـ 1 ظهرا بالتوقيت المحلي؛ للتأكد من جاهزية النظام.