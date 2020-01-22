عاجل صافرات الانذار تدوي في أهم المدن السعودية
المستقلة / تنطلق بعد قليل في تمام الساعة الواحدة ظهرا صافرات الانذار بمدينة الدمام السعودية.
ورصدت المستقلة تغريدة لموقع العربية السعودية على ” تويتر “الدفاع المدني في السعودية يعلن إجراء تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الدمام شرق السعودية اليوم عند الساعة الـ 1 ظهرا بالتوقيت المحلي؛ للتأكد من جاهزية النظام.
الدفاع المدني في #السعودية يعلن إجراء تجربة لصافرات الإنذار في مدينة #الدمام شرق السعودية اليوم عند الساعة الـ 1 ظهرا بالتوقيت المحلي؛ للتأكد من جاهزية النظام. pic.twitter.com/8u3Q18RV7u
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 22, 2020
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