عاجل..رئيس الجمهورية يعلن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة

(المستقلة).. اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح عن تكليف مدير جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما اعلن المكلف السابق عدنان الزرفي قبل ساعة من ذلك انسحابه رسميا من مهمة التكليف.

وكانت تسريبات قد اشارت يوم امس الى ان برهم صالح ينتظر اعتذار الزرفي رسميا ليقوم بدوره بتكليف الكاظمي حسب الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

ووصل الكاظمي صباح اليوم الى قصر السلام مع عدد من ممثلي الكتل السياسية لاعلان تكليفه رسميا فيما نظم عدنان الزرفي مؤتمرا صحفيا في مقر اقامته للاعلان عن انسحابه بشكل رسمي من مهمة التكليف .