عاجل / برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة+ صورة

( المستقلة) ….كلّف برهم صالح رئيس الجمهورية، عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة في العراق، حيث امامه مدة شهر لتشكيل الكابينة الوزارية.

والزرفي قيادي في ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، كما انه محافظ سابق للنجف.

تكليف الزرفي جاء خلال مهلة دستورية، 15 يوماً، وضعت عقب تنحي محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري، إثر فشله في إقناع السُنة والكورد بدعم تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي.

وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلا عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.( النهاية)