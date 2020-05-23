عاجل / العراق يسجل اعلى معدل يومية للاصابات بكورونا بواقع 5 وفيات و308 اصابة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( ٦٣٥٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٢١٨٢).

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٧٩

بغداد/ الكرخ: ٩٤

مدينة الطب: ١

البصرة: ٦

النجف: ١

السليمانية: ٧

اربيل: ١

دهوك: ١

ديالى: ٣

كربلاء: ٣

المثنى: ٥

واسط: ٦

صلاح الدين: ١

– الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد / الكرخ: ٢٥

البصرة: ١٤

بابل: ١

ديالى: ٦

– الوفيات : ٥ حالات موزعة كالتالي:

٣ حالات في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٤٢٧٢

مجموع حالات الشفاء: ٢٥٨٥

الراقدين الكلي: ١٥٣٥

مجموع الوفيات: ١٥٢