عاجل : العتبة الحسينية تلغي خطبة الجمعة ليوم غد بسبب فيروس كورونا

المستقلة … اعلنت إدارة الصحن الحسيني الشريف، اليوم الخميس، إلغاء خطبة الجمعة ليوم غد الجمعة في الصحن الحسيني الشريف.

وقالت العتبة في بيان تلقته المستقلة ، انه “بالنظر الى الظرف الصحي الراهن ورعاية الى ما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الايام فقد تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة في هذا الاسبوع”.

وتمنت العتبة الحسينية بالدعاء ان “يجنب الجميع من كل سوء ومكروه”.

وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت في خطبة صلاة الجمعة الماضية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.