عاجل / التربية تعلن تمديد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة

(المستقلة)…. أعلنت وزارة التربية حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء “حصلت موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحدط.

وأوضحت، أن “قرار التعطيل جاء كاجراء احترازي وحفاظا على صحة طلبتنا وتلاميذنا الاعزاء اثر تسجيل حالات مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد” .

وسجلت دائرة صحة النجف، الإثنين 24-2- 2020، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد لطالب إيراني، وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 4 حالات بالفيروس.

كان العراق اتخذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات بـ”كورونا الجديد” في الجارة الشرقية إيران، بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري بغداد والنجف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي “كورونا”، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي. (النهاية)