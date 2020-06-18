عائلة ميسانية تتبرع بوجبة عشاء لجميع المصابين كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اقدمت عائلة ميسانية من مركز المدينة، اليوم الخميس، بتقديمها وجبة عشاء “بوفية” للكوادر الصحية والمرضى الراقدين في مستشفى الكورونا.

وقال أبناء العائلة أن هذا العمل يأتي اكراما لروح والدهم المتوفي الشيخ مهدي الزبيدي،عادين هذا العمل بالواجب الاخلاقي الذي يتطلب من الميسورين المساهمة فية لتخفيف العبء على اهالي المصابين ويظهر توادد وتراحم الناس في هذا الظرف الاستثنائي يذكر بأن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت هذة المبادرة بالاستحسان…