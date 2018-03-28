عائلة تتفق مع مغتصِب ابنتها على اغتصاب شقيقته

(المستقلة)… اعتقلت الشرطة الباكستانية 12 شخصاً بينهم أعضاء في مجلس قروي وكبار سن وأقارب لإصدارهم أوامر لرجل باغتصاب فتاة انتقاماً لاغتصاب شقيقته.

وفي هذا السياق قال ضابط الشرطة رحمت علي إن المتهمين مثلوا أمام محكمة الأمر الذي يسمح للشرطة بالتحقيق معهم لمدة أسبوع دون الإفراج عنهم بكفالة.

وأضاف أنه في أعقاب اغتصاب فتاة بالقرية، طلبت عائلة المغتصب المزعوم، ويدعى وسيم سعيد من مدينة بيرمحل، العفو من عائلة الفتاة واتفق الطرفان على التصالح بشرط اغتصاب شقيقة سعيد.

وتجدر الاشارة الى ان الاغتصاب الانتقامي لا يزال منتشراً في بعض المناطق الريفية في باكستان، رغم أنه محظور بموجب القانون.(النهاية)