عائلة بغدادية تفجع باثنين من ابنائها بفيروس كورونا

( المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد أن إحدى العوائل في العاصمة فجعت بوفاة اثنين من ابنائها “الشباب” جراء اصابتهم بفيروس كورونا، فيما وجهت رسالة الى من سمتهم “ارباب الجهل” الذين يروجون لعدم وجود المرض.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في منشور له على فيسبوك اليوم الاربعاء إنه “للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٤٤ سنة و هو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٣٧ سنة الذي توفي يوم امس بنفس المرض”.

واوضح “لقد قام الاطباء بكل المحاولات و منها اعطاءه بلازما الدم من المرضى المتعافين من المرض ولكن كل المحاولات فشلت للاسف”، مضيفا “لقد فجعت عائلة باثنين من شبابها في ٢٤ ساعة، ومازلنا نسمع من ارباب الجهل والتخلف ان لاوجود لهذا المرض”.

وحذر الحجامي بالقول “اسمعوا نصيحتي وأنا محب لكم، لا تنتظروا ان تفرض عليكم إجراءات السلامة قسرياً ولكن بامكانكم ان تحموا انفسكم وأهلكم و أحباءكم. و لازال في الوقت متسع”.( النهاية)