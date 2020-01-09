عائلة اللص القتيل تطلب التوسع في التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها

عائلة اللص القتيل تطلب التوسع في التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها

(المستقلة).. ذكرت مصادر اعلامية لبنانية أنّ النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سطَّرَت استنابة قضائية بحق الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

وقال موقع “ليبانون ديبايت” ان القاضية عون كلّفت مفرزة تحرّي جونية بالتوسّعِ مجددًا في التحقيق لجلاءِ بعض النقاط الغامضة والمُلتبسَة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى. وذلك بحسب ما كشف المحامي أشرف الموسوي .

وتقدّمت عائلة الفقيد، بواسطة وكيلها القانوني المحامي قاسم الضيقة، بطلب التوسع في التحقيق، متخذة صفة الإدعاء الشخصي وورد فيه:

1- الإستماع مجددًا الى المدعى عليه فادي الهاشم

2- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمّال في منزل الهاشم.

3- سحب جميع الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

4- التحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم والإستماع الى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

5 – استدعاء زوجة المقتول مجددًا والإستماع اليها لناحية علمها بوجودِ تواصلٍ أو معرفة مع المدعى عليه فادي الهاشم.

المصدر : ليبانون ديبايت