عائلة القتيل تطالب نانسي بنصف مليون دولار!

المستقلة / ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عائلة القتيل السوري محمد حسن موسى طالبت الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بمبلغ نصف مليون دولار تعويضاً.

وبحسب مجلة “نواعم” فإن عائلة الشاب “محمد حسن الموسى” البالغ من العمر 32 عاماً طالبت نانسي عجرم وزوجها بمبلغ نصف مليون دولار، في الوقت ذاته نفت نانسي عجرم وزوجها أن يكون هناك مفاوضات مع أهل القتيل .

وأضافت المجلة بأن نانسي عجرم اكتفت بالصمت طوال الوقت لإنتظار نتائج التحقيقات، حتى يتم الإعلان من قبل القاضي .

وأردف قائلاً بأن القاضية غادة عون فتحت قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزل نانسي عجرم ، وبسبب وجود عملية قتل “القصد”، أظهر القرار في المادة 547 مع المادة 292 الأولى بتهمة القتل والثانية بتبرئة من التهمة إذا كان المتهم يدافع عن نفسه وعن أسرته وعائلته .

وتعرضت الفنانة اللبنانية لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد وصول الجثة إلى سوريا .

وأوضحت المجلة بأن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ما يزال داخل منزله في إنتظار الإستدعاء للإدلاء بإفادته علماً ب أن هناك عدد من المحيطين بالقضية بدأو بإستغلاق الموضوع.

وحول التعويض، كشفت المجلة عن مصدر لها أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها لن يتفاوضوا مع عائلة القتيل على أي مبالغ مالية، وعائلة الموسى هم الذين قام بفتح “الحديث عن التعويض”، بالرغم من أن المبالغ التي يتحدثون عنها خيالية إلى أن وصلت إلى نصف مليون دولار”.

ونفى مصدر المعلومات أن يكون قرار القاضية اللبنانية غادة عون “اتهام” لفادي الهاشم بل إن ما حصل يعتبر دفاعاً عن النفس والعائلة والأسرة، والذي يمكن أن يؤدي إلى السرقة أو القتل، والذي أدى إلى مقتل السارق السوري المواطن “محمد حسن الموسى”.