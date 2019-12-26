ظهور نادر لزوجة الفنان “حسن حسني”

المستقلة / نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنان حسن حسني خلال احتفالية تكريمه التي أقيمت ليلة أمس، الأربعاء، بحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وظهرت بوسي شلبي في الصورة خلال لقاء أجرته مع زوجة حسن حسني، على هامش احتفالية تكريمه، وبصحبته زوجته في ظهور نادر لها.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفالية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية لتكريم الفنان حسن حسني عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية.

وقام الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتكريم الفنان الكبير حسن حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد حلمي ، محمد هنيدي و سليمان عيد و اس اس نجم مسرح مصر وسليمان عيد وصلاح عبد الله ، أحمد سعد وإيهاب فهمى ومحسن منصور وسوزان نجم الدين وسلمى غريب وسامح بسيوني والمخرج أحمد شفيق ووائل عبدالله والمخرج أشرف فايق أحمد حبشي وعزوز عادل ومحمد يونس .. وغيرهم.

وجاء التكريم على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الذي يقدم عدد من العروض المختلفة.

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