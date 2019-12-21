ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له

المستقلة / تسبب أحدث ظهور للفنان حسن يوسف ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر، في مهرجان نايل دراما، في صدمة لـ عدد من نشطاء السوشيال ميديا.

وتم تداول صورة للفنان القدير من فعاليات المهرجان، وقد بدت عليه علامات كبر السن وظهر ممسكًا بـ عكاز.

كان حسن يوسف، كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بشائعة عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى إلى الساحة الفنية وخلعها الحجاب.

وقال حسن يوسف خلال لقاء تليفزيوني: إن شمس البارودى رفضت ملايين مقابل ظهورها فى البرامج من أجل الحديث عن شائعة عودتها الفن.

وأضاف قائلًا: إنها رفضت الظهور والعودة للفن وهى فى ريعان شبابها فكيف توافق على هذا الأمر فى هذه السن.

وتداول عدد من رواد “إنستجرام” صورا للفنانة شمس البارودي مع الفنان حسن يوسف وعائلتها وهو ما اعتبره البعض أنها صور تم التقاطها هذا العام.

وتبين أن تاريخ التقاط هذه الصور، تعود إلى العام الماضى، وتحديدا في رمضان 2018، حيث كانت الأسرة مجتمعة للإفطار.