ظهور “شبح عروس” على احد كاميرات المراقبة يثير الرعب

رصدت كاميرا مراقبة شبح على ما يبدو أنها امرأة ترتدي ثوبًا أبيض وكأنها عروس تمشي عبر موقع بناء في منتصف الليل.

تم تنبيه رئيس شركة الأمن “آدم ليس” البالغ من العمر 47 عامًا، أنه التقط كاميرا المراقبة حركة غريبة في موقع البناء في برمنجهام في الساعة 1.53 صباحًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال”ليس” إنه فحص حالة التأهب الأمني ​​على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ورأى الشخص المخيف يمر بجانب مواد البناء، ولكن عندما أصدر تعليماته لدورية كاملة في المنطقة بعد ثلاث دقائق فقط ، وجد حراس الأمن أن كل شيء واضح ولا يوجد ما يشير إلى وجود أي متسللين.

حيرت الحادثة “ليس” وهو والد لـ ثلاثة أطفال الذي اعترف أنه كافح من أجل النوم منذ ذلك الحين، كما قال: “ليس لدي أي فكرة عن ماهيتها ، لكن هذا الأمر أفزعني بالتأكيد”.

كما أوضح “ليس” :”نحن نوفر الأمن لمئات من مواقع البناء عبر ميدلاندز. إذا تحرك أي شيء على مواقعنا ، تلتقط الكاميرا صورة – تعمل بالأشعة تحت الحمراء – وتنبه أحد حراسنا”.

وأضاف:”‘لم أؤمن أبدًا بالأشباح ولكن لا يمكنني تفسير ذلك، كان الناس يقولون إنها مزيفة ولكن يمكنني أن أؤكد لهم أنها حقيقية بنسبة 100 في المائة”.