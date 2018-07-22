ظهور سمك القرش في البحر الاحمر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول ظهور سمكة قرش الحوت بالقرب من جزيرة الأخوين بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وأكدت د. سوزان أنه تم التنسيق مع لجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد للتدخل السريع للوقوف علي أبعاد الحدث ورصد هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن رئيس لجنة الطوارئ بالمعهد أوضح أن مركبا للغوص رصدت ظهور قرش الحوت بالقرب من الجزيرة وبالقرب منه كانت توجد سمكة كانتا، وقرش محيطى متجهين ناحية الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن ظهور قرش الحوت في البحر الأحمر يعد ظاهرة تتكرر سنويا خاصة في بداية فصل الربيع في شمال البحر الأحمر وخلال فترة الصيف على المنطقة الجنوبية لمصر.

جدير بالذكر أن أسماك قرش الحوت تعيش في المحيطات الاستوائية والدافئة وتفضل البحار المفتوحة، ويبلغ متوسط طولها من 6 إلى 12.5 متر ، وتصل سرعتها إلى 5 كيلو متر في الساعة، كما تتميز بأنها أسماك أليفة غير مفترسة بالرغم من ضخامة أحجامها.