ظهور خادمة هاربة بمسلسل كويتي يضعه في ورطة

ادعى أحد المغردين عبر “تويتر” أن الخادمة التي ظهرت في المسلسل الكويتي “هيا وبناتها”، هي خادمته الهاربة.

وكتب “بوسمير”: “خدامتنا اللي عليها تغيب تمثل بمسلسل، والله وناسة كويتنا”.

وفي تغريدة أخرى، توعد “بوسمير” بمقاضاة طاقم المسلسل وإعادة الخادمة.

وبعد الهجوم الذي طال إدارة المسلسل، خرجت بطلة العمل الممثلة صمود الكندري عن صمتها وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله.

وقالت صمود عبر حسابها على “تويتر”: “من المعيب جدًا أنه أكاونتات رسمية وموثقة والتي المفروض أن تنشر معلومات صحيحة، وقبل أن تنشر أي معلومة تتأكد من صحتها، للأسف اليوم الأكاونتات الرسمية هي التي تروج للشائعات، والناس تسوي ريتويت وتعلق، وأي شي يصدقونه”.

وأضافت: “بخصوص الحرب إلّي صايرة، والهجوم في تويتر وإنستجرام بخصوص العاملة فري التي ظهرت في مسلسل “هيا وبناتها” ارجعوا قبل 8 سنين راح تشوفوها بعمل “توالي الليل” ممثلة، وهي عندي من 10 سنين تقريبًا”.

وأكدت صمود أنها تحدثت مع محاميها الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لها بأنها استغلت “خادمة” هاربة من كفيلها منذ سنوات وظهورها معها في مشاهد مسلسلها.

ويروي مسلسل “هيا وبناتها” قصة امرأة وبناتها الـ5 اللواتي فقدن والدهن منذ فترة، إلا أن الأم حتى الآن لا تزال تعيش حزنها، وعَرضت الحلقة الأولى تفاصيل أولية عن حياة كل فتاة من الفتيات الخمس، فيما خطفت صمود الكندري الأضواء في مشاهدها، حيث تؤدي دور شخصيتين توأم مختلفتي الطباع “هادئة ومتمردة”، وتشاركها البطولة: باسمة حماد، وأحلام حسن، ومشاري البلام، وهند البلوشي، وغيرهن من النجوم.