ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

(المستقلة)… أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، جدلاً بين مُتابعيها بظهورها الأول مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين التي عٌرف عنها عدم نشرها تفاصيل حياتها الخاصة، فيديو عبر “انستجرام” يجمعها بزوجها، أثناء قضائهما إجازة الصيف على أحد السواحل كما يظهر من ملابسهما.

ويبدو أن العوضي لم ينتبه للفيديو المصور، وعقب نشر ياسمين له، علق العوضي مازحًا إياها: “بتغلفيني”.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، تارا عماد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.