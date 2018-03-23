ظهور “القديس ميسي” في شوارع برشلونة

(المستقلة)..لا يزال الرسام الإيطالي والذي يطلق على نفسه اسم Tvboy يترك بصمته في الشوارع الاسبانية وهذه المرة اختار شارع Passeig de Gracia ببرشلونة لرسم آخر أعماله.

واختار الرسام أن يرسم جدارية كبيرة للاسطورة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” نجم نادي برشلونة الإسباني على هيئة قديس تكريمًا له.

واختار الرسام أن يضع بصمته عند نقطة إعادة شحن السيارات الكهربائية على مقربة من ميدان كاتالونيا، أمام متجر أبل، وهو ما أثار انتباه المارة الذين سارعوا للاتقاط صورًا تذكارية مع اللوحة الفنية.

وقام الفنان قام بتجسيد ميسى على هيئة قديس مسميًا إياه “القديس لوي مي”، وكتب عبارة “أضئ لنا الطريق” بجانب الصورة.

يذكر أن الرسام Tvboy هو رسام إيطالي انتقل للعيش في ميلانو عام 1996 ثم انتقل الى برشلونة عام 2004 حيث أسس له أستديو خاص به وأسس حركة “فن البوب الحضري” وتعرض أعماله الفنية في العديد من البلدان سواء في الشارع أو المعارض الفنية.