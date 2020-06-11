ظافر العاني يدعو لفتح حوار عراقي ايراني بموازاة الحوار مع امريكا
المستقلة / متابعة /- دعا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والعربي ظافر العاني الى بدء حوار عراقي ايراني بموازاة الحوار الامريكي ، مشددا على ضرورة ان تسمع بأن حرسها الثوري ينتهك سيادة العراق .
وقال العاني في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر وتابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، مع بدء الحوار العراقي الامريكي فاننا بحاجة بموازاة ذلك الى حوار عراقي ايراني يجب أن تسمع فيه إيران بان حرسها الثوري ينتهك سيادتنا
واكد العاني ان على ايران ان تعرف ، ان مليشياتها الولائية تقتل شعبنا وبانها تنهب اموالنا وبانها تتدخل حتى في اختيار قادتنا ..
وختم العاني تغريدته بالقول ولابد لها ، اي ايران ، ان تتوقف عن ذلك لأن السيادة لاتتجزء.
مع بدء الحوار العراقي الامريكي فاننا بحاجة بموازاة ذلك الى حوار عراقي ايراني يجب أن تسمع فيه إيران بان حرسها الثوري ينتهك سيادتنا وبان مليشياتها الولائية تقتل شعبنا وبانها تنهب اموالنا وبانها تتدخل حتى في اختيار قادتنا ..ولابد لها ان تتوقف عن ذلك لأن#السيادة لاتتجزء
— ظافر العاني (@DhaferAlani) June 11, 2020
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