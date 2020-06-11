ظافر العاني يدعو لفتح حوار عراقي ايراني بموازاة الحوار مع امريكا

المستقلة / متابعة /- دعا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والعربي ظافر العاني الى بدء حوار عراقي ايراني بموازاة الحوار الامريكي ، مشددا على ضرورة ان تسمع بأن حرسها الثوري ينتهك سيادة العراق .

وقال العاني في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر وتابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، مع بدء الحوار العراقي الامريكي فاننا بحاجة بموازاة ذلك الى حوار عراقي ايراني يجب أن تسمع فيه إيران بان حرسها الثوري ينتهك سيادتنا

واكد العاني ان على ايران ان تعرف ، ان مليشياتها الولائية تقتل شعبنا وبانها تنهب اموالنا وبانها تتدخل حتى في اختيار قادتنا ..

وختم العاني تغريدته بالقول ولابد لها ، اي ايران ، ان تتوقف عن ذلك لأن السيادة لاتتجزء.