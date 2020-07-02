ظافر العاني : في العراق يوجد حشدين احدهم “قرة عين العراقيين”

(المستقلة)… اعتبر النائب ظافر العاني القيادي في تحالف القوى العراقية أن في العراق يوجد “حشدين”، مشيرا الى أن الحشد الذي قاتل الارهاب ويخدم الناس ويحترم الدولة هو “قرة عين العراقيين”.

وقال العاني في بيان له تلقته (المستقلة) إن في البلاد حشدان حشد يقاتل الارهاب ويبني مستشفيات للعزل الصحي ويتبرع بالدم ويخدم الناس ويحترم قوانين الدولة وهذا هو قرة عين العراقيين، وآخر منفلت سلاحه مشبوه وولاؤه لغير العراق ويسطو على ثروات الشعب وهذا هو المليشيات، وقد وحان الوقت للتمييز بينهما.

واضاف العاني ان من يدوس على صورة القائد العام للقوات المسلحة متقصدين إهانته علنا ثم يفلتون هم ومن أعطاهم الأوامر من العقاب لا يمكن لأحد أن يتصور بعد ذلك ان يكون في الجيش إحترام للقانون ولا ان تكون للدولة هيبة.

واوضح ان الشعب يطالب بالعدالة خاصة لآلاف الذين حكموا بالإعدام بوشاية المخبر السري وآخرين لا يستمر توقيفهم لأكثر من يومين مع بيان الدولة الرسمي بخصوصهم. (النهاية)