ظافر العاني : على اللبنانيين ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني لـ تصفو لبنان

المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب الدكتور ظافر العاني ، ان اللبنانيين لا يحتاجون للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي لبلادهم من جديد ، مشددا على ان الحل ابسط من ذلك ، عليهم ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني فتصفو لبنان .

واكد العاني في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، لايحتاج اللبنانيون للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي من جديد . الحل ابسط من ذلك عليهم ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني فتصفو لبنان .

وختم العاني تغريدته ، اما في العراق فالقصة مشابهه .