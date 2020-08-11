ظافر العاني : على اللبنانيين ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني لـ تصفو لبنان
المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب الدكتور ظافر العاني ، ان اللبنانيين لا يحتاجون للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي لبلادهم من جديد ، مشددا على ان الحل ابسط من ذلك ، عليهم ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني فتصفو لبنان .
واكد العاني في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، لايحتاج اللبنانيون للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي من جديد . الحل ابسط من ذلك عليهم ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني فتصفو لبنان .
وختم العاني تغريدته ، اما في العراق فالقصة مشابهه .
لايحتاج اللبنانيون للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي من جديد . الحل ابسط من ذلك عليهم ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني فتصفو لبنان .
وفي العراق قصة مشابهة ..
— ظافر العاني (@DhaferAlani) August 10, 2020
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