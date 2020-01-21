ظافر العاني : ازمات العراق أعمق من مجرد استبدال حكومة او شخصية

المستقلة … يرى عضو مجلس النواب ظافر العاني، ان الازمة التي يعيشها العراق أعمق من مجرد استبادل حكومة او شخصية.

وتوقع العاني في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، “استمرار الأزمة السياسية والمظاهرات الجماهيرية “حتى في ظل الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “الأزمة التي يعيشها العراق حالياً هي أعمق من مجرد استبدال حكومة بحكومة أو شخصية لرئاسة الحكومة بشخصية أخرى”.

وأكد العاني، أن “المظاهرات التي اندلعت منذ أشهر كانت ولا تزال أهدافها أهم من مجرد حلول ترقيعية تحاول الطبقة السياسية إقناع المتظاهرين بها”، مبيناً أن “المتظاهرين أنفسهم أكدوا أن الأزمة لم تعد تمكن في تغيير الحكومة أو استبدال الأشخاص بقدر ما يبحثون عن حلول أكثر جذرية تتعلق ببنية النظام السياسي، وهو ما يعني أن الأزمة مرشحة للتمدد لأن الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على التعامل مع ما هو جذري ولا تملك سوى الحلول الترقيعية”.