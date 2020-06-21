طيران الجيش يلقي منشورات تحث مواطني كربلاء للالتزام بحظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. القى طيران الجيش، اليوم الاحد ، منشورات في مناطق مختلفة من المحافظة لحث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال لمنع تفاقم الإصابات.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ (المستقلة ) إن ” طيران الجيش شارك أيضا بتطبيق خطة حظر التجوال لمتابعة مداخل المحافظة الخارجية والداخلية “.

يذكر إن “رئيس خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا نصيف الخطابي ، أكد في أجتماع الخلية يوم أمس السبت ، إن “يوم الأحد سيكون فرصة للمواطنين من أجل التبضع واكمال المستلزمات لأسبوع من الحظر المشدد ، والذي سيطبق من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع “.